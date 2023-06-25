Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, никакой попытки переворота не было. Ее буквально "нарисовал" Путин. Но он отлично понимал, чего именно добивается Пригожин.

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Чего хотел Пригожин

Как отметил Клочок, у Пригожина есть главная цель – сохранить себя и получить "теплое место". Потому он и оказался в Беларуси.

Всё банально и просто. Лукашенко гарантирует ему неприкосновенность на территории Беларуси. И все. Пригожин может оттуда летать в Африку. Это удобная модель для Пригожина на будущее. Он также может развивать тот же проект в Беларуси. Тогда у Лукашенко будет "булава", которую он сможет направлять к неугодным,

– заметил Клочок.

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Кроме того, еще одна цель Пригожина – сменить руководство министерства обороны России. Если Путин на это пойдет, совсем скоро все может продолжиться.

Этот процесс опасен для Путина еще и тем, что может спровоцировать следующие действия. Путин попытается поставить этому предохранители. Но убежден, что вряд ли это получится держать в определенных рамках. Такое следующее действие не за горами. Максимум – месяц,

– подчеркнул Клочок.

Мятеж в России: коротко