Об этом сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом, который приехал в Киев по моему приглашению. Филипп Клоз передал Киеву две кареты скорой помощи, оборудованные всем необходимым, которые закупила мэрия бельгийской столицы. А также - три тонны критически важных медикаментов и средств. Филипп Клоз посетит 4 киевские больницы, которые Брюссель готов обеспечить критически необходимым оборудованием. В частности, для протезирования пострадавших от боевых действий", – заявил Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину из Брюсселя прибыли 57 грузовиков с гуманитарной помощью. Бельгийцы посылают в нашу страну продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, военное снаряжение, средства гигиены, одежду и обувь.

"Мэр Брюсселя подчеркнул, что пока украинцы будут героически сражаться за свою государственность и свободу, бельгийцы будут их поддерживать и помогать. А в знак уважения — зацитировал «Заповіт» Тараса Шевченко, подчеркнув актуальность слов Кобзаря", – отметил Кличко.