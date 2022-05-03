Про це повідомив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який приїхав до Києва на моє запрошення. Філіп Клоз передав Києву дві карети швидкої допомоги, обладнані всім необхідним, які закупила мерія бельгійської столиці. А також – три тони критично важливих медикаментів та засобів. Філіп Клоз відвідає 4 київських лікарні, які Брюссель готовий забезпечити критично необхідним обладнанням. Зокрема, для протезування постраждалих від бойових дій", – заявив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що з початку повномасштабного російського вторгнення до України з Брюсселя прибули 57 вантажівок з гуманітарною допомогою. Бельгійці надсилають до нашої країни продукти харчування, медикаменти, товари першої необхідності, військове спорядження, засоби гігієни, одяг та взуття.

"Мер Брюсселя наголосив, що поки українці героїчно битимуться за свою державність та свободу, бельгійці їх підтримуватимуть та допомагатимуть. А на знак поваги — зацитував «Заповіт» Тараса Шевченка, наголосивши на актуальності слів Кобзаря", – зазначив Кличко.