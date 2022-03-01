В своем новом видеообращении мэр Чернигова отметил, что в первую очередь оккупант хочет захватить Киев. Но он также пытается взять силой и Чернигов. Поэтому горожанам нужно мобилизоваться и не допустить этого.

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За каждого убитого оккупанта в Чернигове обещают вознаграждение

Делайте все, чтобы не допустить технику, российских солдат, чтобы они не продвигались дальше,

– призвал он.

Также он в очередной раз отметил, чтобы горожане помогали военным, пожилым людям. В общем, кто чем может, тем пусть помогает, чтобы защищать город от оккупанта.

Кроме того, он объявил о вознаграждении за подбитую вражескую технику, а также самих рашистов. Так, за уничтоженный:

БТР – 150 тысяч гривен

БМП – 200 тысяч гривен

Танк – 250 тысяч гривен

Что касается пленных или убитых, то за них будут давать премию в размере 300 долларов за голову.

Ранее охранная компания Sheriff пообещала выплачивать по 1000 долларов каждому, кто уничтожит российский танк в Киеве или в Киевской области. Другую же уничтоженную технику оценили в 500 долларов.

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