У своєму новому відеозверненні мер Чернігова наголосив на тому, що у першу чергу окупант хоче захопити Київ. Але він також намагається взяти силою і Чернігів. Тож містянам потрібно мобілізуватися та не допустити цього.

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За кожного убитого окупанта у Чернігові обіцяють винагороду

Робіть все, щоб не допустити техніку, російських солдатів, щоб вони не просувалися далі,

– закликав він.

Також він вкотре наголосив на тому, щоб містяни допомагали військовим, літнім людям. Загалом, хто чим може, тим хай і допомагає, щоб обороняти місто від окупанта.

Крім того, він оголосив про винагороду за підбиту ворожу техніку, а також самих рашистів. Так, за знищений:

БТР – 150 тисяч гривень

БМП – 200 тисяч гривень

Танк – 250 тисяч гривень

Що стосується полонених або вбитих, то за них даватимуть премію у розмірі 300 доларів "за голову".

Раніше охоронна компанія Sheriff пообіцяла виплачувати по 1000 доларів кожному, хто знищить російський танк у Києві або Київській області. Іншу ж знищену техніку оцінили у 500 доларів.

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