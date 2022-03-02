Украинцы получили 600 долларов – за двух обезвреженных оккупантов. Речь идет о майоре Леониде Щеткине и Дмитрии Опойкове .

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Следует отметить, что деньги выплачиваются после подтверждения данных от командования подразделения.



Мэр выплатил деньги за оккупантов / Фото с телеграма Алексея Гончаренко



Военный билет Опойкова / Фото Суспільного

Военный билет Щеткина / Фото Суспільного

Черниговские "расценки"

За каждого оккупанта платят 300 долларов.

Также мэр заявил, что готов платить деньги также за уничтоженную вражескую технику: