Українці отримали 600 доларів – за двох знешкоджених окупантів. Мовиться про майора Леоніда Щьоткіна та Дмитра Опойкова.

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Варто зазначити, що гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.



Мер виплатив гроші за окупантів / Фото з телеграму Олексія Гончаренка



Воєнний квиток Опойкова / Фото "Суспільне"

Воєнний квиток Щьоткіна / Фото "Суспільне"

Чернігівські "розцінки"

За кожного окупанта платять 300 доларів.

Також мер заявив, що готовий платити гроші також за знищену ворожу техніку:

БТР – 150 тисяч гривень;

БМП – 200 тисяч гривень;

танк – 250 тисяч гривень.

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