Позывался к Григоренко, который является представителем пророссийской партии "Оппозиционная платформа –За жизнь", депутат городского совета Павел Островский. Потому что, мол, эти премии незаконны.

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Суд лишил мэра Дружковки премий и доплат

Суд согласился с аргументами депутата горсовета Павла Островского. Тот в исковом заявлении убеждал, что городской голова Дружковки (расположена на севере Донецкой области) Владимир Григоренко "протянул себе премии с грубыми нарушениями закона и процедуры".

Иск пошел в суд в июне, и в ноябре, как сказал сам Островский, "суд полностью удовлетворил наши требования".

А мы требовали признать противоправным, то есть незаконным решение об установлении условий оплаты труда городскому голове Владимиру Григоренко и отменить их ему,

– пояснил депутат.

По его словам, в первом полугодии 2021 года средний размер премии городского головы достигал 30 тысяч гривен, а в целом оплата труда за месяц – более 63 тысяч.

"Результатов работы нет. Так за что получать премию?" – аргументировал свою точку зрения Островский. И действительно, Григоренко так и не объяснил суду или СМИ, за какие достижения в работе выписывал себе премии.

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