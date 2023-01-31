Руслан Марцинкив сообщил об этом в своих соцсетях. Он рассказал, что забыл о графиках отключения света и решил проехаться на лифте.

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Мэр Франковска имел с собой только фонарик

Мэр опубликовал сообщение около 18:00. Он рассказал, что имел с собой фонарик.

Застрял в лифте дома! Жду аварийную! Свет отключили, а я забыл! Хорошо, что фонарик в кармане,

– написал Марцинкив.

Также мэр Ивано-Франковска опубликовал фото.

Мэр Франковска застрял в лифте / Фото из фейсбука Марцинкива

Впоследствии он написал в комментариях под сообщением о том, что по состоянию на 19:00 работники аварийной службы уволили его из ловушки. Он отметил, что просидел в лифте около 20 минут.

Пользователи фейсбука оставили немало комментариев под сообщением. В частности, также шутили, чтобы Марцинкив позвонил по телефону городскому голове, чтобы немедленно направил аварийную службу.

Комментарии к сообщению мэра Франковска: смотрите фото

Что делать, когда застряли в лифте

Правила, которые следует соблюдать, если "застряли" в лифте:

Пытаться успокоить себя, не стоит паниковать.

Не нажимайте на все кнопки, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.

Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.

Заметим, обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии компании, обслуживающей лифт. Заранее сфотографируйте эти данные или перепишите. Если же такая информация отсутствует, то обратитесь в ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом, с просьбой разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы, по которым граждане могут известить ее об остановке лифтовой кабины.