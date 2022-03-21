Неизвестные люди звонят по телефону предпринимателям общины, представляются заместителями председателя ОГА и просят перечислить средства на армию.

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При этом лица дают счет на карту Приватбанка.

Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города, которые мы постоянно освещаем в соцсетях,

– подчеркнул Марцинков.

Он еще раз попросил не доверять информации без официального первоисточника, тщательно все проверять и верить только официальным источникам.

Сколько НБУ перечислил денег на нужды военных: смотрите видео