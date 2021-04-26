У мэра города Каменское Андрея Белоусова могут начаться проблемы с правоохранительными органами. В руки журналистов попали документы проекта реконструкции школы № 20 в Каменском на Днепропетровщине, которая уже 2 года находится в аварийном состоянии и разваливается прямо на глазах.

Издание "Факты" сообщает, что 3 корпуса школы №20 давно нуждались в ремонте — начал проседать фасад, и администрация школы обратилась в мэрию с просьбой выделить деньги на реконструкцию. В результате деньги появились лишь спустя 2 года и только на косметический ремонт классов.

"27 июля 2019 года средь бела дня фасад окончательно обвалился. И тогда власти города начали искать проектное решение по реконструкции здания. В 2020 из областного бюджета выделили 30 млн гривен на софинансирование ремонта. В горсовете необходимых денег так и не нашлось — соответствующей статьи в бюджет города на 2021 год не заложили. Более того, в проекте, предложенном городскими властями, нашли недочеты и отправили его на корректировку. Таким образом, реконструкция закончилась, едва начавшись", – подчеркивает автор материала.

Как говорится в статье, в этот момент история получила новый оттенок — коррупционный. В апреле 2020 года областная власть решила переложить функции заказчика реконструкции аварийной школы на департамент капстроительства Днепропетровской ОГА. А Департаменту ЖКХ и строительства Каменского горсовета поручили передать проектно-сметную документацию по объекту.

"Работы на тот момент в школе по-прежнему не начинались. В итоге проект потянул на целых 185 миллионов гривен, что стало абсолютным рекордом по ремонтным работам в стране. Стоимость работ по реконструкции школы № 20 в Каменском была завышена почти в 2 раза. По некоторым данным, из-за планирования ненужных работ стоимость реконструкции возросла сразу на 20 миллионов гривен", – отмечается в материале.

По словам автора статьи, есть вполне обоснованные опасения, что эти "лишние" деньги попали в карманы особо заинтересованных лиц, которые этот проект "вели" и утверждали.

"У нового руководства области возникли закономерные вопросы касательно проекта реконструкции многострадальной школы в Каменском. Работы были приостановлены до окончания разбирательств. Уже сейчас понятно, что в результате рассмотрения и корректировки проекта могут появиться уголовные дела, в которых самым нелицеприятным образом засветится имя мэра Каменского Андрея Белоусова", – резюмирует издание.