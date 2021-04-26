У мера міста Кам'янське Андрія Білоусова можуть початися проблеми з правоохоронними органами. В руки журналістів потрапили документи проєкту реконструкції школи № 20 в Кам'янському на Дніпропетровщині, яка вже 2 роки перебуває в аварійному стані і розвалюється просто на очах.

Видання "Факти" повідомляє, що 3 корпуси школи №20 давно потребували ремонту – почав просідати фасад, і адміністрація школи звернулася до мерії з проханням виділити гроші на реконструкцію. В результаті гроші з'явилися лише через 2 роки і тільки на косметичний ремонт класів.

"27 липня 2019 року серед білого дня фасад остаточно обвалився. І тоді влада міста почали шукати проєктне рішення щодо реконструкції будівлі. У 2020 з обласного бюджету виділили 30 млн гривень на співфінансування ремонту. У міськраді необхідних грошей так і не знайшлося – відповідної статті в бюджет міста на 2021 рік не заклали. Більш того, в проєкті, запропонованому міською владою, знайшли недоліки і відправили його на коригування. Таким чином, реконструкція закінчилася, ледь почавшись", – підкреслює автор матеріалу.

Як говориться в статті, в цей момент історія отримала новий відтінок – корупційний. У квітні 2020 року обласна влада вирішила перекласти функції замовника реконструкції аварійної школи на департамент капбудівництва Дніпропетровської ОДА. А Департаменту ЖКГ та будівництва Кам'янської міськради доручили передати проєктно-кошторисну документацію по об'єкту.

"Роботи на той момент в школі, як і раніше, не починалися. У підсумку проєкт потягнув на цілих 185 мільйонів гривень, що стало абсолютним рекордом за ремонтними роботами в країні. Вартість робіт з реконструкції школи № 20 в Кам'янському була завищена майже у 2 рази. За деякими даними, через планування непотрібних робіт вартість реконструкції зросла відразу на 20 мільйонів гривень", – йдеться в статті.

За словами автора статті, є цілком обґрунтовані побоювання, що ці "зайві" гроші потрапили в кишені особливо зацікавлених осіб, які цей проєкт "вели" і затверджували.

"У нового керівництва області виникли закономірні питання щодо проєкту реконструкції багатостраждальної школи в Кам'янському. Роботи були припинені до закінчення розгляду. Уже зараз зрозуміло, що в результаті розгляду і коригування проєкту можуть з'явитися кримінальні справи, в яких дуже неприємним чином засвітиться ім'я мера Кам'янського Андрія Білоусова", – пише видання.