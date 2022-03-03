58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского обнародовала на своей странице в фейсбук видео, подтверждающее, что Артем Семенихин призвал горожан не сопротивляться врагу. Городу, по его словам, оккупанты поставили ультиматум – либо никакого сопротивления, либо обстрел артиллерией.

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Впрочем, горожане подчеркнули, что не будут сдаваться оккупанту, и готовы воевать за свою свободу. Тогда же Семенихин, понимая настроение жителей Конотопа, вроде бы тоже сказал, что он "за то, чтобы воевать".

Доказательство предательства Артема Семенихина: смотрите видео

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