58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського оприлюднила на своїй сторінці у фейсбук відео, яке засвідчує, що Артем Семеніхін закликав містян не чинити опір ворогу. Місту, за його словами, окупанти поставили ультиматум – або жодного супротиву, або ж обстріл артилерією.

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Втім містяни наголосили, що не будуть здаватись окупанту, і готові воювати за свою свободу. Тоді ж Семеніхін, розуміючи настрій мешканців Конотопу, начебто теж сказав, що він "за те, щоб воювати".

Доказ зради Артема Семеніхіна: дивіться відео

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