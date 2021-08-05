Инцидент произошел 5 августа. Все началось с выступления Качуры. Тот раскритиковал местных чиновников за какие-то воды в Конотопе.

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Почему поспорили политики

Чтобы проиллюстрировать свои утверждения, "слуга народа" принес на заседание бутылку с мутной водой и поставил ее перед Семенихиным. Мэр Конотопа в ответ пожаловался, что трудно решать проблемы города, ведь Рада не выделяет для этого достаточно денег из государственного бюджета. В течение своего выступления Семенихин держал в руках бутылку с водой, иногда подбрасывая ее в воздухе. "Чтобы была хорошая вода, нужно работать в интересах общества, в интересах налогоплательщиков", – подчеркнул он.

Через некоторое время мэр не сдержал эмоций и решил облить Качуру этой же водой. "Предлагаю вам немного отрезветь нашей конотопской водичкой", – прокомментировал свои действия политик. Нардеп, обороняясь, также облил оппонента. После этого между ним и "слугой народа" завязалась небольшая потасовка, их быстро разняли.

Ссора Семенихина и Качуры в Конотопе: смотрите видео

Политики "обменялись" заявлениями в полицию

Впоследствии мэр Конотопа записал видео об этой ситуации и опубликовал его в своем фейсбуке. В нем он хотел объяснить, что произошло и обратился, в частности, к президенту Зеленскому. Политик утверждает, что заседание городского совета под угрозой срыва, ведь Качура пытался его провоцировать. Из-за этого инцидента Семенихин уже обратился к правоохранителям. По его словам, это же сделал и "слуга народа".