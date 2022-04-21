Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, данной информации из соцсетей верить не стоит. Утечки хлора в городе произойти просто не могло.

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В Мелитополе нет хлора

По словам Федорова, утечки хлора в Мелитополе произойти не могло, ведь его там просто нет.

Наш водоканал почти не применяет хлор ни для очистки, ни в технологическом процессе. Что касается транзита – его тоже не было. Поэтому для мелитопольцев существует только одна угроза – кафиры,

– сказал мэр города.

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