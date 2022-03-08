С соответствующей инициативой мэр Харькова Игорь Терехов обратился к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу. Об этом идет речь в фейсбуке Харьковского городского совета.
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Игорь Терехов отметил, что до войны Харьков был хорошим и чистым городом с развитой инфраструктурой. А еще он являлся лидером в сфере социального партнерства и IT-технологий.
У нас всегда было налажено социальное партнерство между властью, бизнесом и горожанами. И я хотел бы, чтобы после окончания войны мы обменялись опытом и внедрили лучшие практики Нью-Йорка в себя,
– сказал Терехов.
Он предложил подписать партнерство между Нью-Йорком и Харьковом. Он убежден, что в это непростое время это дало бы городу мощный импульс поддержки.
Кроме того, глава города предложил мэру Нью-Йорка присоединиться к восстановлению Харькова. Конечно, после победы Украины в войне, которую развязала Россия.
"Для этого нужно будет отработать создание так называемого совместного бизнес-совета. И сейчас уже можно было бы задуматься над созданием американского фонда для этих целей. Я думаю, что политически это будут очень высокие шаги, которые мы можем предпринять вместе", – подчеркнул Игорь Терехов.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отметил, что его команда будет всячески поддерживать Харьков. Это будут делать для того, чтобы достичь поставленных целей.
Департамент международных отношений и моя команда дальше с вами будет работать, чтобы добиться всего оговоренного. Как ваш коллега я понимаю, через какие вы проходите трудные времена. Мы уверены, что у вас все получится и вы покажете всем пример,
– подчеркнул мэр Нью-Йорка.