Россияне, конечно, если и вакцинированы, то их "Спутником V". И такие требования в США россиян очень раздражают, ведь их участие в мероприятиях ООН под вопросом.
Здесь об этом подробнее Россия требует срочного заседания Генассамблеи ООН
"Если они против, то я – за"
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио насмешливо прокомментировал поведение постоянного представителя России в ООН Василия Небензи.
- Того возмутило требование в США предоставить подтверждение прививки против коронавируса признанной во Всемирной организации здравоохранения вакциной.
- Это подтверждение необходимо для того, чтобы иметь доступ в помещения – в том числе здание ООН, где будут проходить заседания тех или иных его органов.
Если российский посол против этого, то я – за. Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую,
– сказал де Блазио журналистам.
Дело в том, что российскую вакцину "Спутник V" не признают в США. Де Блазио напомнил об этом и отметил, что россияне могут в любой момент прививаться в его городе бесплатно "подтвержденным препаратом".
Напомним ВОЗ приостановила регистрацию российской вакцины "Спутник V": нашли нарушения
Заметим, как пишет Washington Post, вопрос обязательной вакцинации пока не решен окончательно. Между тем Небензя написал председателю Генассамблеи ООН Абдулле Шахиду письмо, в котором обвинил того в превышении полномочий.