Россияне, конечно, если и вакцинированы, то их "Спутником V". И такие требования в США россиян очень раздражают, ведь их участие в мероприятиях ООН под вопросом.

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"Если они против, то я – за"

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио насмешливо прокомментировал поведение постоянного представителя России в ООН Василия Небензи.

Того возмутило требование в США предоставить подтверждение прививки против коронавируса признанной во Всемирной организации здравоохранения вакциной.

Это подтверждение необходимо для того, чтобы иметь доступ в помещения – в том числе здание ООН, где будут проходить заседания тех или иных его органов.

Если российский посол против этого, то я – за. Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую,

– сказал де Блазио журналистам.

Дело в том, что российскую вакцину "Спутник V" не признают в США. Де Блазио напомнил об этом и отметил, что россияне могут в любой момент прививаться в его городе бесплатно "подтвержденным препаратом".

Напомним ВОЗ приостановила регистрацию российской вакцины "Спутник V": нашли нарушения