В столице Южной Кореи исчез мэр Пак Вон Сун. Полиция начала его поиски, а некоторые СМИ уже сообщают о его смерти.

Об исчезновении своего отца вечером в четверг в полицию заявила его дочь. Как сообщает агентство Yonhap, он неожиданно ушел из дома, предварительно отменив запланированные встречи.

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Исчезновение Пак Вон Суна

Как рассказала дочь Пак Вон Суна, отец оставил записку, похожую на завещание, а выключил телефон. На поиски городского главы Сеула уже подняли 150 полицейских, кинологи осматривают местные парки. Силовики задействовали даже беспилотник.

Как пишет ABC.news, Ким Чжи Хён, чиновник столичного правительства Сеула, подтвердил, что Пак не явился на работу в четверг по неизвестным причинам. Более того, он отменил все свои встречи, среди которых визит чиновника представительства президента.

Что известно про Пак Вон Суна? Он бывший активист и адвокат по правам человека, был избран мэром Сеула в 2011 году и стал первым мэром города, который был избран на третий срок подряд. Его новая каденция началась только в июне прошлого года. Будучи членом либеральной демократической партии президента Мун Чжэ-ин, Пак считался потенциальным кандидатом в президенты для либералов на выборах 2022 года.