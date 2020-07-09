У столиці Південної Кореї зник мер Пак Вон Сун. Поліція почала його пошуки, а деякі ЗМІ вже повідомляють про його смерть.

Про зникнення свого батька ввечері четверга до поліції заявила його донька. Як повідомляє агентство Yonhap, він несподівано пішов з дому, попередньо скасувавши заплановані зустрічі.

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Зникнення Пак Вон Суна

Як розповіла донька Пак Вон Суна, батько залишив записку, схожу на заповіт, а вимкнув телефон. На розшуки міського голови Сеула вже підняли 150 поліцейських, кінологи оглядають місцеві парки. Силовики задіяли навіть безпілотник.

ABC.news пише, що Кім Чжі Хен, чиновник столичного уряду Сеула, підтвердив, що Пак не з'явився на роботу в четвер з невідомих причин. Ба більше він скасував всі свої зустрічі, серед яких візит чиновника з представництва президента.

Що відомо про Пак Вон Суна? Він колишній активіст і адвокат з прав людини, був обраний мером Сеула в 2011 році і став першим мером міста, який був обраний на третій термін поспіль. Його нова каденція почалася лише в червні минулого року.



Будучи членом ліберальної демократичної партії президента Мун Чже-ін, Пак вважався потенційним кандидатом в президенти для лібералів на виборах 2022 року.