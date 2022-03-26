Об этом мэр Славутича сообщил в видеообращении вечером 26 марта.

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По его словам, Славутич с 26 марта – в оккупации.

Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают,

– заявил мэр.

Юрий Фомичев признается, что силы между украинскими и российскими военными оказались неравными.

"И когда враг подошел к городу, начались обстрелы жилых кварталов, было принято решение – не прикрываться мирными жителями и не входить в город", – объяснил он. Следовательно, город оказался под оккупацией русских войск.

Также мэр подтвердил информацию о погибших жителях Славутича.

В настоящее время подтверждены три смерти. Не всех мы еще опознали. Поэтому обращаюсь к родным и близким, кто возможно знает погибших: позвоните в больницу и помогите опознать людей, кто это, их фамилии. Среди них есть и мирные жители,

– отметил Фомичев.

Он добавил, что оккупационные войска работают в городе по обследованию домов мирных обитателей на наличие оружия. "Они проверят все, что захотят, и на этом завершат", – подчеркнул мэр.

Глава Славутича убеждает, что они заявили оккупантам о своей позиции. В частности, весь город, те, кто остались, вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич — это Украина, что нам не нужно здесь никого другого.

"И сегодня Славутич остается украинским городом , под украинскими флагами, с украинскими властями, с украинской Конституцией, со своим кодексом этики", – подтвердил Фомичев.

Мэр Славутича подчеркнул, что в городе нет вооруженных сил. В настоящее время ведутся переговоры об открытии гуманитарных коридоров для города.

Кроме того, по словам мэра, в Славутиче сохраняется комендантский час с 19:00 до 7:00, который отныне контролируют оккупанты.