Мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий дали брифинг из-за обстрелов россиянами города.
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Второй удар был по объекту оборонной сферы
Козицкий сообщил, что 26 марта было два попадания в объекты критической инфраструктуры.
В результате одного удара попали в нефтебазу в самом Львове, в жилом квартале. Второго – по объекту оборонной структуры,
– отметил глава ОВА.
Он уточнил, что речь идет о заводе, также расположенном в жилом квартале.
По каждой из целей враг нанес по 2 удара. Сейчас 5 человек обратились за помощью, все после атаки на первый объект. К счастью, жертв удалось избежать.
На месте обстрелов работают спасатели, они тушат пожары.
Брифинг Садового и Козицкого по атаке на Львов: смотрите видео