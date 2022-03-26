В частности глава Украинского государства объяснил, что удар произошел, когда разговор между президентами подходил к концу. Об этом написали на сайте Офиса Президента.

Обратите внимание По Львову нанесли еще один ракетный удар

Россия ударила ракетами по Львову во время разговора президентов

Владимир Зеленский поблагодарил страну за принятие 2,3 миллиона украинцев. Также президент в очередной раз попросил Анджея Дуду предоставить самолеты.

Когда разговор между президентами подходил к концу, Львов получил воздушный удар российскими ракетами. Львов расположен в 50 километрах от польской границы,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед тем Владимир Зеленский объяснил: "Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевоенную".

Президент Украины объяснил , что говорится об их границах, их городах. Более того, тогда Россия пойдет дальше.