Судя по видео, которое опубликовали в фейсбуке, Туренко повалил активиста на пол и вызвал охрану. Подобным образом мэр отреагировал на то, что мужчина подошел к трибуне с громкоговорителем и пытался задать ему вопрос об увеличении налогов.
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После короткого противоборства между чиновником и активистом мэр вызвал охрану и приказал ей вывести оппонента из зала.
Сессия не состоялась
- Несмотря на драку, обиженный мэром мужчина все же решил снова попробовать выступить с трибуны.
- Туренко подошел к нему и начал что-то говорить ему на ухо. Главу города успокоили.
- Впрочем, потом мэр все же схватил активиста за руку и пытался вытащить из помещения. Тогда в поддержку мужчине выступили очевидцы инцидента.
Поняв, что ситуация зашла в тупик, Туренко и его коллеги вышли из сессионного зала.
По некоторым данным, мужчина хотел спросить у мэра, почему местные власти подняли налоги.
Смотрите видео столкновений с участием мэра Украинки Александра Туренко: