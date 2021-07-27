Судячи з відео, яке опублікували у фейсбуці, Туренко повалив активіста на підлогу та викликав охорону. Подібним чином мер відреагував на те, що чоловік підійшов до трибуни з гучномовцем та намагався поставити йому питання про збільшення податків.

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Після короткого протиборства між чиновником та активістом мер викликав охорону і наказав їй вивести опонента із залу.

Сесія не відбулася

Не зважаючи на бійку, ображений мером чоловік все ж таки вирішив знову спробувати виступити з трибуни.

Туренко підійшов до нього та почав щось казати йому на вухо. Очільника міста заспокоїли.

Втім, потім мер все ж таки схопив активіста за руку та намагався витягти з приміщення. Тоді на підтримку чоловіку виступили очевидці інциденту.

Зрозумівши, що ситуація зайшла в глухий кут, Туренко та його колеги вийшли з сесійної зали.

За деякими даними, чоловік хотів спитати у мера, чому місцева влада підняла податки.

Дивіться відео сутичок за участю мера Українки Олександра Туренка: