Вкрав гроші, які вилучили під час обшуків

Речові докази колишній прокурор викрав у 2015 році. Тоді він керував досудовим розслідуванням у справі за підозрою командира однієї з військових частин.

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Експрокурор привласнив собі:

38,8 тисячі доларів,

60,5 тисячі гривень.

Перед тим правоохоронці вилучили ці гроші під час обшуків у межах кримінальної справи.

Суд виправдав ексслідчого ГПУ за підозрою у викраденні карток на бензин

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього слідчого в особливо важливих справах Генпрокуратури Олексія Алфімова. Його обвинувачували у викраденні карток на 345 літрів бензину, загальною вартістю 5 865 гривень.

Інцидент трапився у 2016 році. Тоді правоохоронці розслідували справу щодо очільника Свидівоцької сільради Черкаської області. ЗМІ писали, що після обшуків вдома у чиновника зникли бензинові картки. У викраденні запідозрили слідчого.