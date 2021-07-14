Раніше зазначали, що ці картки вилучили вдома в голови Свидівоцької сільради Черкаської області. Зокрема, під час обшуків.
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Про які картки мовилось
Картки були на 345 літрів палива, загальною вартістю 5865 гривень. Згодом їх виявили на одній із автозаправок Києва.
Зазначили, що Алфімов неодноразово заправляв автомобіль, використовуючи картки. Щоправда, офіційно власного авто не мав. Крім того, одну з карток використала його дружина.
Повного тексту виправдального вироку ще не оприлюднили.
Що цьому передувало
- Співробітники Генпрокуратури розпочали розслідували справу щодо очільника Свидівоцької сільради Черкаської області у 2016 році. Вона стосувалась отримання хабаря у сумі 184 тисяч доларів за виділення 6,5 гектарів землі.
- Алфімова включили до групи слідчих у цій справ. Обшуки він проводив 29 липня 2016 року.
- ЗМІ писали, що після обшуку глава сільради повідомив про зникнення карток.
- До слова, у жовтні 2019 року Верховний суд передав справу до Вищого антикорупційного суду.