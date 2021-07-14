Ранее отмечали, что эти карточки изъяли дома у председателя Свидивоцкого сельсовета Черкасской области. В частности, во время обысков.

Кстати НАБУ задержало экс-прокурора, сбежавшего после приговора суда

О каких карточках говорилось

Карточки были на 345 литров топлива, общей стоимостью 5865 гривен. Впоследствии их обнаружили на одной из автозаправок Киева.

Отметили, что Алфимов неоднократно заправлял автомобиль, используя карточки. Правда, официально собственного авто не имел. Кроме того, одну из карточек использовала его жена.

Полный текст оправдательного приговора еще не обнародовали.

Что этому предшествовало