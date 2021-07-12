Экс-прокурора поместили в СИЗО. Теперь его должны отправить в колонию.

Ранее Верховный Суд сохранил приговор экс-прокурору ГПУ Матюшко

Матюшко сбежал после оглашения приговора

В сентябре 2020 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-прокурора за совершение уголовного преступления. Говорится о взятке в размере 10 тысяч долларов, которые тот предлагал членам конкурсной комиссии за трудоустройство в Национальное антикоррупционное бюро.

11 января 2021 года апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор в силе. Тогда правоохранителя должны были отправить в тюрьму. Однако, когда полицейские пришли домой к Матюшко, его там не было. Бывшего прокурора объявили в розыск.

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