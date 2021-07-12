Экс-прокурора поместили в СИЗО. Теперь его должны отправить в колонию.
Ранее Верховный Суд сохранил приговор экс-прокурору ГПУ Матюшко
Матюшко сбежал после оглашения приговора
В сентябре 2020 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-прокурора за совершение уголовного преступления. Говорится о взятке в размере 10 тысяч долларов, которые тот предлагал членам конкурсной комиссии за трудоустройство в Национальное антикоррупционное бюро.
11 января 2021 года апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор в силе. Тогда правоохранителя должны были отправить в тюрьму. Однако, когда полицейские пришли домой к Матюшко, его там не было. Бывшего прокурора объявили в розыск.
Главное о деле экс-прокурора
- В 2016 году правоохранитель предлагал 10 тысяч долларов взятки в обмен на работу в НАБУ. Через несколько месяцев дело передали в Голосеевский районный суд Киева. Однако за 3 года служители Фемиды не смогли принять приговор.
- Впоследствии дело получил Высший антикоррупционный суд. Через 10 месяцев бывшего прокурора приговорили к 2 годам заключения.
- 7 июля Кассация Верховного Суда оставила приговор без изменений.