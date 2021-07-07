Соответствующее решение касательно экс-прокурора 7 июля принял Кассационный уголовный суд Верховного Суда. Он оставил без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда.
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Экс-прокурору ГПУ Матюшко не изменили приговор
Высший антикоррупционный суд, Апелляционная палата ВАКС и Кассационный уголовный суд признали указанное лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса,
– говорится в сообщении.
По приговору суда бывшему прокурору ГПУ назначили наказание в виде 2 лет в тюрьме.
В САП подчеркнули, что это первый приговор ВАКС, связанный с реальным лишением свободы, который прошел все инстанции и остался в силе.
Дело Матюшко: что известно
- В сентябре 2020 года ВАКС осудил Матюшко за совершение уголовного преступления. Экс-прокурор предложил 10 тысяч долларов взятки членам конкурсной комиссии за трудоустройство в НАБУ.
- 11 января 2021 года Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор в силе. После этого бывшего прокурора должны были отправить в тюрьму. Полицейские пришли к Матюшко домой, однако осужденного там не нашли.
- Сейчас место его пребывания неизвестно, экс-прокурор находится в розыске.