Житомир с 3 марта находится в красной зоне карантина. На данный момент ситуация в городе улучшается, а уровень заболеваемости коронавирусом постепенно идет на спад.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он надеется, что уже в ближайшее время жесткий карантин закончится.

Обратите внимание Минздрав оценили вероятность введения тотального локдауна в Украине

Понемногу начинаем выходить из красной зоны. Надеюсь, что через несколько недель уровень заболеваемости упадет,

– отметил мэр Житомира.

Он вспомнил, что обычно в городские больницы за сутки попадали около 45 пациентов с COVID-19. За последние дни количество снизилось до 25. За прошедшие сутки, 8 апреля, в медучреждения госпитализированы 24 пациента.

Впрочем городской глава отметил, что ситуация в Житомире все равно является серьезной. Ведь остается много тяжелых больных.

"Собираем сессии. Выделили уже средства на закупку дополнительных лекарств, потому что они дорогие. Одна ампула определенного препарата стоит около 10 тысяч гривен. Людям сложно найти эти деньги", – рассказал он.

О ситуации с вакцинацией в Житомире

По словам Сергея Сухомлина, перед началом вакцинации в городе опросили врачей. Тогда около 45% были готовы делать прививки. Но когда в Украине появилась индийская вакцина, у людей уменьшился оптимизм. И ориентировочно 25% медиков были готовы прививаться.

В начале вакцинацию проводили областные бригады медицинских работников. Но понятно, что когда за 3 недели было провакцинировано всего 430 врачей – это ни о чем,

– подчеркнул он.

И добавил, что в Житомире решили помочь области – развернули еще свои пункты вакцинации. Поэтому за 9 дней было сделано 2800 прививок.

"Мы можем выйти и на 1000 вакцинаций в день, но пока не хватает вакцины. Нам не дают те объемы, которые мы готовы принимать и проводить", – подытожил мэр Житомира.

Сергей Сухомлин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Житомире: видео