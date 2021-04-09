Житомир з 3 березня перебуває в червоній зоні карантину. Наразі ситуація в місті покращується, а рівень захворюваності на коронавірус поступово йде на спад.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Він сподівається, що вже найближчим часом жорсткий карантин закінчиться.

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Потрохи починаємо виходити з червоної зони. Сподіваюся, що за кілька тижнів рівень захворюваності впаде,

– відзначив мер Житомира.

Він пригадав, зазвичай до міських лікарень за добу потрапляли близько 45 пацієнтів з COVID-19. Натомість за останні кількість знизилась до 25. За минулу добу, 8 квітня, до медзакладів госпіталізували 24 пацієнтів.

Втім міський голова зауважив, що ситуація в Житомирі все одно є серйозною. Адже залишається багато важких хворих.

"Збираємо сесії. Виділили вже кошти на закупівлю додаткових ліків, бо вони дорогі. Одна ампула певного препарату коштує близько 10 тисяч гривень. Людям складно знайти ці гроші", – розповів він.

Про ситуацію з вакцинацією в Житомирі

За словами Сергія Сухомлина, перед початком вакцинації в місті опитали лікарів. Тоді близько 45% були готові робити щеплення. Натомість коли в Україні з'явилася індійська вакцина, в людей зменшився оптимізм. І орієнтовно 25% медиків були готові щепитися.

На початку вакцинацію проводили обласні бригади медичних працівників. Але зрозуміло, що коли за 3 тижні було провакциновано лише 430 лікарів – це ні про що,

– підкреслив він.

І додав, що в Житомирі вирішили допомогти області – розгорнули ще свої пункти вакцинації. Відтак за 9 днів було зроблено 2 800 щеплень.

"Ми можемо вийти й на 1 тисячу вакцинацій у день, але поки що не вистачає вакцини. Нам не дають ті об'єми, які ми готові приймати і проводити", – підсумував мер Житомира.

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