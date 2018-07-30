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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мэр Амстердама посетив центральную часть города захотела увеличить количество полиции

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Для обеспечения безопасности туристов на улицах Амстердама нужно больше полиции
Для обеспечения безопасности туристов на улицах Амстердама нужно больше полиции / Фото из открытых источников

Фемке Халсема после экскурсии туристической частью центра города заявила, что его необходимо обеспечить большим количеством правоохранителей.

Об этом сообщило издание De Telegraaf.

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На данный момент у нас есть ряд правоохранителей, которые определяются количеством людей, которые здесь живут, но мы в первую очередь являемся туристической достопримечательностью, и оценивая по количеству туристов, у нас очень мало служащих,
–  сказала Халсема.

Отмечается, что Фемке Халсема намерена убедить министра по вопросам юстиции и безопасности и палату представителей о необходимости увеличения присутствия правоохранителей на улицах Амстердама.

Теги: Новости политики Нидерланды
Источник: 24 Канал
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