Мэр Амстердама посетив центральную часть города захотела увеличить количество полиции
Фемке Халсема после экскурсии туристической частью центра города заявила, что его необходимо обеспечить большим количеством правоохранителей.
Об этом сообщило издание De Telegraaf.
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На данный момент у нас есть ряд правоохранителей, которые определяются количеством людей, которые здесь живут, но мы в первую очередь являемся туристической достопримечательностью, и оценивая по количеству туристов, у нас очень мало служащих,
– сказала Халсема.
Отмечается, что Фемке Халсема намерена убедить министра по вопросам юстиции и безопасности и палату представителей о необходимости увеличения присутствия правоохранителей на улицах Амстердама.
Источник: 24 Канал
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