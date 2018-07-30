Мер Амстердама, відвідавши центральну частину міста, захотіла збільшити кількість поліції

Фемке Халсема після екскурсії туристичною частиною центра міста заявила, що його необхідно забезпечити більшою кількістю правоохоронців.

Про це повідомило видання De Telegraaf.

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На даний момент у нас є низка правоохоронців, які визначаються кількістю людей, які тут живуть, але ми в першу чергу є туристичною принадою, і оцінюючи за кількістю туристів, у нас дуже мало службовців,

– сказала Халсема.

Зазначається, що Фемке Халсема має намір переконати міністра з питань юстиції й безпеки та палату представників про необхідність збільшення присутності правоохоронців на вулицях Амстердама.