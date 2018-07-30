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ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мер Амстердама, відвідавши центральну частину міста, захотіла збільшити кількість поліції

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Для забезпечення безпеки туристів на вулицях Амстердаму потрібно більше поліції
Для забезпечення безпеки туристів на вулицях Амстердаму потрібно більше поліції / Фото з відкритих джерел

Фемке Халсема після екскурсії туристичною частиною центра міста заявила, що його необхідно забезпечити більшою кількістю правоохоронців.

Про це повідомило видання De Telegraaf.

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На даний момент у нас є низка правоохоронців, які визначаються кількістю людей, які тут живуть, але ми в першу чергу є туристичною принадою, і оцінюючи за кількістю туристів, у нас дуже мало службовців,
– сказала Халсема.

Зазначається, що Фемке Халсема має намір переконати міністра з питань юстиції й безпеки та палату представників про необхідність збільшення присутності правоохоронців на вулицях Амстердама.

Теги: Новини політики Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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