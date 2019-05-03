Мэр Запорожья Владимир Буряк попал в больницу
Мэра Запорожья Владимира Буряка забрали в больницу из-за повышенного АД. У чиновника, вероятно, случился инфаркт.
"Похоже, запорожский мэр Владимир Буряк слег с инфарктом. Несколько источников подтвердили эту информацию", – сообщил местный журналист Богдан Василенко.
Читайте также: Ограбили дом нардепа Павла Пинзеника под Киевом: политика с женой связали
24 канал пытался узнать больше в пресс-службе мэра Запорожья, однако там не отвечают на звонки. Правда, журналистам УНИАН там сообщили, что не могут подтвердить, что в Буряка случился инфаркт, однако он действительно попал в больницу.
В горсовете также сказали, что у чиновника повысилось давление, но через несколько дней он выйдет на работу.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Олег Скрипка: Если исчезнет язык, исчезнет и государство Украина12 июля 2012 , 13:03 32
Посол Франции по правам человека просит о встрече с Тимошенко17 января 2012 , 12:00 8
Известный журналист: Коломойский дразнит Суркиса и не отпускает молодого таланта в Динамо9 августа 2018 , 09:01