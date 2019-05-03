Мэр Запорожья Владимир Буряк попал в больницу

Мэра Запорожья Владимира Буряка забрали в больницу из-за повышенного АД. У чиновника, вероятно, случился инфаркт.

"Похоже, запорожский мэр Владимир Буряк слег с инфарктом. Несколько источников подтвердили эту информацию", – сообщил местный журналист Богдан Василенко.

Читайте также: Ограбили дом нардепа Павла Пинзеника под Киевом: политика с женой связали

24 канал пытался узнать больше в пресс-службе мэра Запорожья, однако там не отвечают на звонки. Правда, журналистам УНИАН там сообщили, что не могут подтвердить, что в Буряка случился инфаркт, однако он действительно попал в больницу.

В горсовете также сказали, что у чиновника повысилось давление, но через несколько дней он выйдет на работу.