Мэр Золочева продолжает голодовку и ждет суда по незаконно захваченному земельному участку

Завтра, 23 мая, в 15:30 запланировано заседание в Золочевском районном суде.

Игорь Гриньков, городской председатель Золочева, уже девятый день голодает. Этим он хочет добиться возвращения незаконно захваченной земли в собственность общины.

"Это – наступление на местное самоуправление. Эту массовую атаку совершают как правоохранительные органы, которые служат олигархическому режиму, так и олигархический бизнес, который, захватив государственные предприятия, уничтожает общины. И общины должны вставать на свою защиту", – заявил председатель фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк .

Часть центральной площади города еще в 2016 захватил местный предприниматель Игорь Барткив. Через суды он добился права собственности на землю. Городской совет все это время борется за возвращение участка, однако на борьбу общины за свои права центральная власть не обращает внимание, мало того, районное руководство обвинило мэра в разжигании вражды.

18 мая Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала запрет на строительство на центральной площади. А 23 мая состоится судебное заседание по делу истребования земельного участка из незаконного владения и сносу самовольного строительства.