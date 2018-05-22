17:18
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Мэр Золочева продолжает голодовку и ждет суда по незаконно захваченному земельному участку

40 Читати новину українською
Суд
Суд / vchasnoua.com

Завтра, 23 мая, в 15:30 запланировано заседание в Золочевском районном суде.

Игорь Гриньков, городской председатель Золочева, уже девятый день голодает. Этим он хочет добиться возвращения незаконно захваченной земли в собственность общины.

"Это – наступление на местное самоуправление. Эту массовую атаку совершают как правоохранительные органы, которые служат олигархическому режиму, так и олигархический бизнес, который, захватив государственные предприятия, уничтожает общины. И общины должны вставать на свою защиту", – заявил председатель фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк .

Часть центральной площади города еще в 2016 захватил местный предприниматель Игорь Барткив. Через суды он добился права собственности на землю. Городской совет все это время борется за возвращение участка, однако на борьбу общины за свои права центральная власть не обращает внимание, мало того, районное руководство обвинило мэра в разжигании вражды.

18 мая Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала запрет на строительство на центральной площади. А 23 мая состоится судебное заседание по делу истребования земельного участка из незаконного владения и сносу самовольного строительства.

Теги: Новости политики Самопомич Олег Березюк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук