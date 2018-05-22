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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Мер Золочева продовжує голодування та чекає суду щодо незаконно захопленої земельної ділянки

141 Читать новость на русском
Суд
Суд / vchasnoua.com

Завтра, 23 травня, о 15:30 заплановане засідання у Золочівському районному суді.

Ігор Гриньків, міський голова Золочева, вже дев’ятий день на голодуванні. Цим він хоче домогтись повернення незаконно захопленої землі у власність громади.

"Це – наступ на місцеве самоврядування. Цю масову атаку втілюють як правоохоронні органи, які служать олігархічному режиму, так і олігархічний бізнес, який, захопивши державні підприємства, знищує громади. І громади мусять ставати на свій захист", – заявив голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк .

Частину центральної площі міста ще у 2016 захопив місцевий підприємець Ігор Бартків. Через суди він домігся права власності на землю. Міська рада увесь цей час бореться за повернення ділянки, однак на боротьбу громади за свої права центральна влада не зважає, мало того, районне керівництво звинуватило мера у розпалюванні ворожнечі.

18 травня Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала заборону на будівництво на центральній площі. А 23 травня відбудеться судове засідання у справі витребування земельної ділянки з незаконного володіння та знесення самочинного будівництва.

Теги: Новини політики Самопоміч Олег Березюк
Джерело: 24 Канал
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