Верховный суд отстранил мэра Черновцов Каспрука с должности: что дальше
Верховный Суд 17 июля отменил решение о восстановлении Алексея Каспрука на посту мэра Черновцов. Суд признал его предыдущее отстранение законным.
Що відомо про відсторонення Каспрука з посади
Водночас Верховний суд відправив цю справу на повторний розгляд Чернівецьким окружним адміністративним судом. Про це повідомляє 24 канал.
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Сам Олексій Каспрук повідомив, що поки суд розглядатиме цю справу, діятиме рішення Чернівецької міської ради про його дострокове припинення повноважень.
Чому мера Чернівців відсторони з посади
- Два роки тому Чернівецька міськрада 29 голосами депутатів шляхом таємного голосування достроково припинила повноваження Олексія Каспрука. Відтоді повноваження мера в Чернівцях впродовж дев'яти місяців виконував Василь Продан.
- У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення про відставку Каспрука. Після чого його таки поновили на посаді.
- Згодом секретар міськради Продан подав апеляцію на це рішення, в якій просив суд повністю скасувати дію ухвали.
- Також апеляцію подав і Каспрук, який не погодився із пунктом судового рішення, в якому було вказано, що Продан під час голосування за відставку міського голови не мав конфлікту інтересів.
- 12 листопада 2019 року у Вінниці Cьомий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення першої інстанції про незаконність рішення Чернівецької міської ради про дострокове припинення повноважень Каспрука.
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