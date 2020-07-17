Верховный Суд 17 июля отменил решение о восстановлении Алексея Каспрука на посту мэра Черновцов. Суд признал его предыдущее отстранение законным.

Що відомо про відсторонення Каспрука з посади

Водночас Верховний суд відправив цю справу на повторний розгляд Чернівецьким окружним адміністративним судом. Про це повідомляє 24 канал.

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Сам Олексій Каспрук повідомив, що поки суд розглядатиме цю справу, діятиме рішення Чернівецької міської ради про його дострокове припинення повноважень.

Зверніть увагу! В Чернівцях вже роками триває суперництво та політична боротьба між мером Олексієм Каспруком та його політичним опонентом – Василем Проданом. Він працює секретарем міськради.

Чому мера Чернівців відсторони з посади

Два роки тому Чернівецька міськрада 29 голосами депутатів шляхом таємного голосування достроково припинила повноваження Олексія Каспрука. Відтоді повноваження мера в Чернівцях впродовж дев'яти місяців виконував Василь Продан.

У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення про відставку Каспрука. Після чого його таки поновили на посаді.

Згодом секретар міськради Продан подав апеляцію на це рішення, в якій просив суд повністю скасувати дію ухвали.

Також апеляцію подав і Каспрук, який не погодився із пунктом судового рішення, в якому було вказано, що Продан під час голосування за відставку міського голови не мав конфлікту інтересів.

12 листопада 2019 року у Вінниці Cьомий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення першої інстанції про незаконність рішення Чернівецької міської ради про дострокове припинення повноважень Каспрука.

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