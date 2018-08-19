Курьезный случай в Черновцах: депутат горсовета проник в кабинет мэра, есть видео

В субботу, 18 августа, в Черновцах депутат городского совета с помощью автовышки через окно проник в кабинет городского головы. К таким действиям депутат удался из-за особенности входных дверей в кабинет мэра.

Соответствующее видео на своей Facebook-странице опубликовал смещенный с должности мэра Черновцов Алексей Каспрук.

На опубликованных кадрах видно, что машина подъехала к окнам мэрии. На ней мужчина в белой рубашке поднялся до окна на втором этаже, где именно расположен кабинет городского головы.

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Впоследствии секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который после отставки Каспрука теперь исполняет обязанности городского головы, объяснил, почему депутату пришлось таким образом проникать в помещение мэрии.

В субботу в этом кабинете я проводил рабочее совещание по дорогам. После окончания совещания последний, кто выходил из кабинета, закрыл дверь. Двери здесь закрываются на магнитный замок, который Алексей Павлович установил еще два года назад. Без пульта открыть его невозможно. Нажимаем кнопку – и только после этого дверь можно открыть. Соответственно, этот брелок остался здесь на рабочем столе. Окно было отворено, и решение было – или высверливают замок, или вызывать вышку,

– пояснил Продан.