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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В США женщины застряли на единороге посреди озера: курьезное видео

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Пятеро женщин застряли на надувном единороге в озере и не могли выбраться на сушу. Отдыхающих пришлось спасать полиции.

Произошло курьезное происшествие в США, штате Миннесота. Сначала полицейские увидев красочное надувное сказочное животное на воде решили сфотографироваться с ним и его пассажирками.

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И со временем поняли, женщины на своем плавучем средстве застряли в иле и не могут доплыть до берега.

Поэтому полицейским пришлось вытягивать их веревкой, их жизни ничего не угрожает. На сайте полиции в тот день появилось сообщение, что полиция штата спасает всех, даже сказочных единорогов.

Теги: Новости США Курьезные новости
Источник: 24 канал
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