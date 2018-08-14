Маразм крепчает: пенсионерки из "Отрядов Путина" записали видеообращение к американцам
Российские пенсионерки из прокремлевской организации "Отряды Путина" записали видеообращение к народу США. В своем обращении женщины на ломаном английском заявили, что "очень переживают" за будущее США.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Мы очень переживаем за ваше будущее, ведь оно безнадежное и безрадостное. Мы говорим вам прямо в лицо, вам необходимо освободиться от рабства. Ваши лидеры ведут вас прямо в ад,
– заявили взволнованные пенсионерки-фанатки Путина.
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Кроме того, они посоветовали жителям США на ближайших выборах "избавиться от представителей Демократической партии".
При этом пенсионерки не забыли повосхвалять хозяина Кремля и заявили, что Россию возглавляет "выдающийся сын русского народа" Владимир Путин.
"И пусть вас не вводит в заблуждение его врожденная скромность. Он будет отстаивать интересы России и мира во всем мире. Под его руководством народ России неуязвим", – выразили уверенность пенсионерки.
Смотрите видеообращение российских пенсионерок к народу США:
Это видеообращение подняли на смех пользователи сети.
Реакция пользователей сети на обращение пенсионерок