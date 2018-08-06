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"Достижение" России: в одном из сел РФ торжественно открывали фонарь

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В России торжественно открывали фонарь
В России торжественно открывали фонарь / Фото из открытых источников

В селе Холмец Тверской области в России устроили торжества с перерезанием ленточки на открытии – фонаря! Расстояние от села до Кремля – 169 километров, и вот только в 2018-м году туда пришло электричество, и то его хватило лишь на один-единственный фонарь уличного освещения на все село.

Впрочем, как оказалось, и это для России большое достижение, потому что там по этому поводу устроили торжества.

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На церемонию зажигания фонаря приехали важные чиновники, шарики-ленточки, овации. Разве что с лопаты "блинами" не кормили, наверное, на это уже денег не хватило, все потратили на фонарь.

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В России торжественно открывали фонарь

Впрочем, это еще не вся история, чтобы сойти с ума от величия страны, которая при Путине встает с колен. Так вот, когда жители попросили перевесить этот фонарь – чтобы он не освещал фасад дома, а дорогу или остановку – глава района Олег Дубов их обматерил, мол, власть решила, что фонарь должен быть здесь – так и радуйтесь этому.

А когда его попросили не материться при детях, барин обиделся и обматерил всех еще раз. Затем местная пресса напечатала его заявление, где он объявил всех жителей села – майдановцами, которые против него в селе устроили провокацию. Поэтому господин районный глава сообщил, что власть прекращает всяческую поддержку села, и выживать оно теперь должно в одиночку.

Теги: Новости России Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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