Российская пропагандистка Захарова насмешила сеть своими зажигательными танцами: видео

В сети опубликовано видео, на котором официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, известная своими пропагандистскими заявлениями, бросилась в зажигательный танец.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице сообщества "Роисся24".

Эту видеозапись взялись живо обсуждать пользователи социальной сети. Так, в комментариях к видео интернет-пользователи откровенно смеются над тем, как "зажигает" Захарова. В частности, российского дипломата подкалывают тем, что она танцует под "пиндоскую музыку".

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К слову, в январе сеть насмешило видео, на котором генпрокурор Украины Юрий Луценко танцует со своей собакой Черчиллем.