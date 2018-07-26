Фейл Путина: президент России не смог найти флаг своей страны
Президент России Владимир Путин не смог найти флаг РФ во время совместного фотографирования с лидерами стран БРИКС, которые принимают участие в юбилейном саммите в ЮАР.
Об этом сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.
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"Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам стран пришлось фотографироваться повторно", – написал он.
Однако даже после того, как политики поменялись местами, ни один из них не стоял напротив флага своей страны. Так, председатель КНР Си Цзиньпин расположился возле символа ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди – у бразильского, южноафриканский президент Сирил Рамафоса рядом с российским. Бразильский лидер Мишел Темер занял место перед флагом Индии, а президент России Владимир Путин – перед китайским.
К слову, в мяче, который Путин подарил Трампу, нашли чип. Как стало известно, он не обычный, а содержит микросхему с крошечной антенной, которая передает сигналы на соседние телефоны.