Фейл Путина: президент России не смог найти флаг своей страны

Президент России Владимир Путин не смог найти флаг РФ во время совместного фотографирования с лидерами стран БРИКС, которые принимают участие в юбилейном саммите в ЮАР.

Об этом сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

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"Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам стран пришлось фотографироваться повторно", – написал он.

Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам пришлось фотографироваться повторно pic.twitter.com/DoWE4XLdln — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 липня 2018 р.

Однако даже после того, как политики поменялись местами, ни один из них не стоял напротив флага своей страны. Так, председатель КНР Си Цзиньпин расположился возле символа ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди – у бразильского, южноафриканский президент Сирил Рамафоса рядом с российским. Бразильский лидер Мишел Темер занял место перед флагом Индии, а президент России Владимир Путин – перед китайским.

К слову, в мяче, который Путин подарил Трампу, нашли чип. Как стало известно, он не обычный, а содержит микросхему с крошечной антенной, которая передает сигналы на соседние телефоны.