15:16
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Фейл Путина: президент России не смог найти флаг своей страны

454 Читати новину українською
Путин не смог найти флага своей страны
Путин не смог найти флага своей страны / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин не смог найти флаг РФ во время совместного фотографирования с лидерами стран БРИКС, которые принимают участие в юбилейном саммите в ЮАР.

Об этом сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

Читайте также: Стало известно, почему Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 год

"Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам стран пришлось фотографироваться повторно", – написал он.

Однако даже после того, как политики поменялись местами, ни один из них не стоял напротив флага своей страны. Так, председатель КНР Си Цзиньпин расположился возле символа ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди – у бразильского, южноафриканский президент Сирил Рамафоса рядом с российским. Бразильский лидер Мишел Темер занял место перед флагом Индии, а президент России Владимир Путин – перед китайским.

К слову, в мяче, который Путин подарил Трампу, нашли чип. Как стало известно, он не обычный, а содержит микросхему с крошечной антенной, которая передает сигналы на соседние телефоны.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Курьезные новости ЮАР
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
 1 апреля 2016 , 16:10 90
Появилось фото захваченных накануне террористов
 28 июня 2016 , 09:35 2
Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
 31 мая 2016 , 08:40
Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
 12 февраля 2016 , 14:44
Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
 26 мая 2016 , 04:19
Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
 16 апреля 2016 , 13:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук