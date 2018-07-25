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В мяче, который Путин подарил Трампу, нашли чип

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Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото из открытых источников

Владимир Путин во время совместной конференции в Хельсинки подарил Дональду Трампу футбольный мяч – это был сувенир с Чемпионата мира по футболу, который Россия в этом году принимала у себя. .Как стало известно, он не обычный, а содержит микросхему с крошечной антенной, которая передает сигналы на соседние телефоны.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Еще сразу после неожиданного подарка все начали шутить, что он может прослушиваться. Республиканский сенатор Линдси Грэхем даже написал в Твиттере : "Я бы проверял футбольный мяч для прослушивания устройств и никогда не позволял это в Белом доме".

Мяч содержал микросхему с крохотной антенной, но это не шпионское устройство, замечает издание: микросхема является рекламируемой особенностью мяча Adidas AG.

В Adidas отказались комментировать, мог ли быть чип взломан российской стороной. На их сайте написано, что во время производства микросхема NFC размещается внутри мяча под логотипом компании, что напоминает значок сигнала WiFi.

Микросхема позволяет поклонникам футбола получать доступ к видеозаписям игроков, соревнований и прочего контента, если приблизить мобильное устройство к мячу, объясняет Bloomberg. Эта функция входит в мяч матча кубка Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В Белом доме пока не комментируют ситуацию.

"Процесс проверки безопасности, который делается для всех подарков, был проделан для футбольного мяча. Мы не собираемся дополнительно комментировать процедуры безопасности– заявила пресс-секретарь Сара Сандерс.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Теги: Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
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