У м'ячі, який Путін подарував Трампу, знайшли чіп

Володимир Путін під час спільної конференції у Гельсінкі подарував Дональду Трампу футбольний м'яч – це був сувенір з Чемпіонату світу з футболу, який Росія цього року приймала у себе. .Як стало відомо, він не звичайний, а містить мікросхему з крихітною антеною, яка передає сигнали на сусідні телефони.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Ще одразу після неочікуваного подарунку всі почали жартувати, що він може прослуховуватися. Республіканський сенатор Ліндсі Грехем навіть написав у Twitter : "Я б перевіряв футбольний м'яч для прослуховування пристроїв і ніколи не дозволяв це в Білому домі".

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 16 липня 2018 р.

М'яч містив мікросхему з крихітною антеною, але це не шпигунський пристрій, зауважує видання: мікросхема є рекламованою особливістю м'яча Adidas AG.

В Adidas відмовились коментувати, чи міг би чіп бути зламаний російською стороною. На їхньому сайті написано, що під час виробництва мікросхема NFC розміщується всередині м’яча під логотипом компанії, що нагадує значок сигналу WiFi.

Мікросхема дозволяє прихильникам футболу отримувати доступ до відеозаписів гравців, змагань та іншого контенту, якщо наблизити мобільний пристрій до м'яча, пояснює Bloomberg. Ця функція входить до м’яча матчу кубка Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

У Білому домі поки не коментують ситуацію.

"Процес перевірки безпеки, який робиться для всіх подарунків, був зроблений для футбольного м'яча. Ми не збираємося додатково коментувати процедури безпеки", – заявила прес-секретар Сара Сандерс.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, глава Кремля розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.