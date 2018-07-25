01:02
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

У м'ячі, який Путін подарував Трампу, знайшли чіп

1312 Читать новость на русском
Дональд Трамп та Володимир Путін
Дональд Трамп та Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час спільної конференції у Гельсінкі подарував Дональду Трампу футбольний м'яч – це був сувенір з Чемпіонату світу з футболу, який Росія цього року приймала у себе. .Як стало відомо, він не звичайний, а містить мікросхему з крихітною антеною, яка передає сигнали на сусідні телефони.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Читайте також: Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні: деталі розмови

Ще одразу після неочікуваного подарунку всі почали жартувати, що він може прослуховуватися. Республіканський сенатор Ліндсі Грехем навіть написав у Twitter : "Я б перевіряв футбольний м'яч для прослуховування пристроїв і ніколи не дозволяв це в Білому домі".

М'яч містив мікросхему з крихітною антеною, але це не шпигунський пристрій, зауважує видання: мікросхема є рекламованою особливістю м'яча Adidas AG.

В Adidas відмовились коментувати, чи міг би чіп бути зламаний російською стороною. На їхньому сайті написано, що під час виробництва мікросхема NFC розміщується всередині м’яча під логотипом компанії, що нагадує значок сигналу WiFi.

Мікросхема дозволяє прихильникам футболу отримувати доступ до відеозаписів гравців, змагань та іншого контенту, якщо наблизити мобільний пристрій до м'яча, пояснює Bloomberg. Ця функція входить до м’яча матчу кубка Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

У Білому домі поки не коментують ситуацію.

"Процес перевірки безпеки, який робиться для всіх подарунків, був зроблений для футбольного м'яча. Ми не збираємося додатково коментувати процедури безпеки", – заявила прес-секретар Сара Сандерс.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, глава Кремля розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.

Теги: Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Анатолій Яворський 288
Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
25 липня, 23:00 Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
Іван Яковина 341
Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві
25 липня, 22:27 Головні новини 25 липня: Смерть від Hummer'a, Савченко йде у президенти та сильні зливи у Києві
4117
"Вишенка" новых санкций от США
25 липня, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 905
Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
25 липня, 21:00 Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
Дмитро Гнап 922
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Заради місця у ВР кандидати готові на будь-що
 4 листопада 2012 , 22:03 2
Нова ракета КНДР може досягти будь-якої точки в США
 29 листопада 2017 , 07:08
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук