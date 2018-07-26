15:11
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фейл Путіна: президент Росії не зміг знайти прапор своєї країни

1624 Читать новость на русском
Путін не зміг знайти прапора своєї країни
Путін не зміг знайти прапора своєї країни / Фото з вільних джерел

Президент Росії Володимир Путін не зміг знайти прапор РФ під час спільного фотографування з лідерами країн БРІКС, які беруть участь в ювілейному саміті в ПАР.

Про це повідомив російський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.

Читайте також: Стало відомо, чому Трамп відклав зустріч з Путіним на 2019 рік

"Не так встали: На саміті БРІКС переплутали таблички и лідерам країн довелося фотографуватися повторно", – написав він.

Однак, навіть після того, як політики помінялися місцями, жоден з них не стояв навпроти прапора своєї країни. Так, голова КНР Сі Цзіньпін розташувався біля символу ПАР, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді – біля бразильського, південноафриканський президент Сиріл Рамафоса поруч з російським. Бразильський лідер Мішел Темер зайняв місце перед прапором Індії, а президент Росії Володимир Путін – перед китайським.

До слова, у м'ячі, який Путін подарував Трампу, знайшли чіп. Як стало відомо, він не звичайний, а містить мікросхему з крихітною антеною, яка передає сигнали на сусідні телефони.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Курйозні новини ПАР
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сьогодні, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сьогодні, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1854
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сьогодні, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 4568
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 06:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
7835
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Блог Медіа 1145
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
 22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну
22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
 10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
 26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
 4 січня 2016 , 00:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук