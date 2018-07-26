Фейл Путіна: президент Росії не зміг знайти прапор своєї країни

Президент Росії Володимир Путін не зміг знайти прапор РФ під час спільного фотографування з лідерами країн БРІКС, які беруть участь в ювілейному саміті в ПАР.

Про це повідомив російський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.

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"Не так встали: На саміті БРІКС переплутали таблички и лідерам країн довелося фотографуватися повторно", – написав він.

Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам пришлось фотографироваться повторно pic.twitter.com/DoWE4XLdln — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 липня 2018 р.

Однак, навіть після того, як політики помінялися місцями, жоден з них не стояв навпроти прапора своєї країни. Так, голова КНР Сі Цзіньпін розташувався біля символу ПАР, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді – біля бразильського, південноафриканський президент Сиріл Рамафоса поруч з російським. Бразильський лідер Мішел Темер зайняв місце перед прапором Індії, а президент Росії Володимир Путін – перед китайським.

До слова, у м'ячі, який Путін подарував Трампу, знайшли чіп. Як стало відомо, він не звичайний, а містить мікросхему з крихітною антеною, яка передає сигнали на сусідні телефони.