Російська пропагандистка Захарова насмішила мережу своїми запальними танцями: відео

У мережі опубліковане відео, на якому офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, відома своїми пропагандистськими заявами, поринула у запальний танець.

Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці спільноти "Роисся24".

Цей відеозапис узялися жваво обговорювати користувачі соціальної мережі. Так, у коментарях до відео інтернет-юзери відверто глузують з того, як "запалює" Захарова. Зокрема, російську дипломатку підколюють тим, що вона танцює під "піндоську музику".

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До слова, у січні мережу насмішило відео, на якому генпрокурор України Юрій Луценко танцює зі своїм собакою Черчілем.