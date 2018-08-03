Російська пропагандистка Захарова насмішила мережу своїми запальними танцями: відео
У мережі опубліковане відео, на якому офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, відома своїми пропагандистськими заявами, поринула у запальний танець.
Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці спільноти "Роисся24".
Цей відеозапис узялися жваво обговорювати користувачі соціальної мережі. Так, у коментарях до відео інтернет-юзери відверто глузують з того, як "запалює" Захарова. Зокрема, російську дипломатку підколюють тим, що вона танцює під "піндоську музику".
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До слова, у січні мережу насмішило відео, на якому генпрокурор України Юрій Луценко танцює зі своїм собакою Черчілем.
Джерело: 24 канал
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