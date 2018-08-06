20:21
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Досягнення" Росії: в одному з сіл РФ урочисто відкривали ліхтар

190 Читать новость на русском
В Росії урочисто відкривали ліхтар
В Росії урочисто відкривали ліхтар / Фото з відкритих джерел

В селі Холмець Тверської області в Росії влаштували урочистості із перерізанням стрічки на відкриття – ліхтаря! Відстань від цього села до Кремля – 270 тисяч кілометрів, і от лише в 2018-му році туди дійшла електрика, і то її вистачило лише на один-єдиний ліхтар вуличного освітлення на все село.

Утім, як виявилося, і це для Росії неабияке досягнення, бо там з цього приводу влаштували урочистості.

Читайте також: Російська пропагандистка Захарова насмішила мережу своїми запальними танцями: відео

На церемонію із запалювання ліхтаря приїхали поважні чиновники, кульки-стрічки, овації. Хіба що з лопати "блінами" не годували, напевно, на це вже грошей не вистачило, усе витратили на ліхтар.

В Росії урочисто відкривали ліхтар
В Росії урочисто відкривали ліхтар

Утім, це іще не уся історія, аби ошаленіти від величі країни, що за Путіна встає з колін. Так от, коли мешканці, попросили перевісити цей ліхтар – аби він не фасад будинку освітлював, а дорогу чи зупинку – очільник району Олег Дубов їх обматюкав, мовляв, влада вирішила, що ліхтар має бути тут – то ж й радійте цьому.

А коли його попросили не матюкатися при дітях, барін образився й обматюкав усіх іще раз. Потому місцева преса надрукувала його заяву, де він оголосив усіх мешканців села – майданівцями, які проти нього в селі влаштували провокацію. Тож пан районний голова повідомив, що влада припиняє усіляку підтримку села, й виживати воно тепер має самотужки. 

Теги: Курйозні новини Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
 22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну
22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
 10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
 26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
 4 січня 2016 , 00:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук