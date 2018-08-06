"Досягнення" Росії: в одному з сіл РФ урочисто відкривали ліхтар

В селі Холмець Тверської області в Росії влаштували урочистості із перерізанням стрічки на відкриття – ліхтаря! Відстань від цього села до Кремля – 270 тисяч кілометрів, і от лише в 2018-му році туди дійшла електрика, і то її вистачило лише на один-єдиний ліхтар вуличного освітлення на все село.

Утім, як виявилося, і це для Росії неабияке досягнення, бо там з цього приводу влаштували урочистості.

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На церемонію із запалювання ліхтаря приїхали поважні чиновники, кульки-стрічки, овації. Хіба що з лопати "блінами" не годували, напевно, на це вже грошей не вистачило, усе витратили на ліхтар.



В Росії урочисто відкривали ліхтар

Утім, це іще не уся історія, аби ошаленіти від величі країни, що за Путіна встає з колін. Так от, коли мешканці, попросили перевісити цей ліхтар – аби він не фасад будинку освітлював, а дорогу чи зупинку – очільник району Олег Дубов їх обматюкав, мовляв, влада вирішила, що ліхтар має бути тут – то ж й радійте цьому.

А коли його попросили не матюкатися при дітях, барін образився й обматюкав усіх іще раз. Потому місцева преса надрукувала його заяву, де він оголосив усіх мешканців села – майданівцями, які проти нього в селі влаштували провокацію. Тож пан районний голова повідомив, що влада припиняє усіляку підтримку села, й виживати воно тепер має самотужки.