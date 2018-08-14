Маразм міцніє: пенсіонерки з "Загонів Путіна" записали відеозвернення до американців

Російські пенсіонерки з прокремлівської організації "Загони Путіна" записали відеозвернення до народу США. У своєму зверненні жінки ламаною англійською заявили, що "дуже переживають" за майбутнє США.

Відповідне відео опубліковане в YouTube.

Ми дуже переживаємо за ваше майбутнє, адже воно безнадійне і безрадісне. Ми говоримо вам прямо в обличчя, вам необхідно звільнитися від рабства. Ваші лідери ведуть вас прямо в пекло,

– заявили схвильовані пенсіонерки-фанатки Путіна.

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Окрім того, вони порадили жителям США на найближчих виборах "позбутися представників Демократичної партії".

При цьому пенсіонерки не забули повихваляти господаря Кремля і заявили, що Росію очолює "видатний син російського народу" Володимир Путін.

"І нехай вас не вводить в оману його природжена скромність. Він відстоюватиме інтереси Росії і миру в усьому світі. Під його керівництвом народ Росії невразливий", – висловили переконання пенсіонерки.

Дивіться відеозвернення російських пенсіонерок до народу США:

Це відеозвернення підняли на глум користувачі мережі.



Реакція користувачів мережі на звернення пенсіонерок